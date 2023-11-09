رياض محرز يوقع على المساهمة الـ14 مع الاهلي في الدوري السعودي.. فيديو

وقع الجزائري رياض محرز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على المساهمة رقم 14 مع الراقي في مسابقة دوري روشن السعودي.

وساهم رياض محرز في هدفي التقدم لـ الاهلي في شباك ضمك، خلال المباراة المقامة بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري السعودي، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتقدم فريق اهلي جدة بالهدف الأول على حساب نظيره ضمك في الدقيقة العاشرة من كرة عرضية من رياض محرز من ركلة ركنية، تصل عبدالباسط هندي ليكنها الشباك برأسية.

وأضاف فريق اهلي جدة الهدف الثاني في الدقيقة 45 من الشوط الأول، عن طريق سميحان النابت بتمريرة رائعة من رياض محرز.

ورفع محرز رصيده من الأهداف مع الاهلي للهدف رقم 6 في مسابقة الدوري السعودي، فيما صنع 8 أهداف، ليساهم في 14 هدفا مع الراقي هذا الموسم.

تشكيل الاهلي لمباراة ضمك في الدوري السعودي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: بسام الحريجي ــ روجير إيبانيز – عبدالباسط هندي – عبدالله العمار.

الوسط: محمد المجحد ــ جابرييل فيجا ــ فرانك كيسيه.

في الهجوم: رياض محرز ــ فراس البريكان ــ ألان سانت ماكسيمان.

ويتواجد فريق الاهلي في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 25 نقطة، فيما يحتل ضمك المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.