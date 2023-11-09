الاهلي يفاوض بيرسي تاو لتجديد عقده.. واللاعب يحسم موقفه

دخل مسؤولو النادي الاهلي في مفاوضات مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو، جناح الفريق، لتجديد تعاقده مع المارد الأحمر في الفترة المقبلة بناءًا على رغبة مارسيل كولر مدرب الفريق.

في هذا السياق، أكدت مصادر أن مسؤولي التعاقدات بالنادي الاهلي قد بدأوا التفاوض مع بيرسي تاو، والذي ينتهي عقده في الموسم المقبل، بهدف الحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

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ومن المقرر أن يتم الاتفاق على الأمور المادية ومدة التجديد خلال الأيام المقبلة وذلك بعد موافقة بيرسي تاو بشكل مبدئي على الاستمرار داخل صفوف الاهلي في الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، قدم مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، تناول فيها العديد من الجوانب الخططية والفنية للاستعداد للمباريات المقبلة.

وتغلب النادي الاهلي على نظيره سيراميكا كليوباترا 2-1 في المباراة التي جرت بين الفريقين ضمن مؤجلات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري 2023 – 2024.