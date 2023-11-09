أكثر السعداء برحيل نونو سانتو عن تدريب الاتحاد السعودي

أصدرت إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي، قرارًا بإقالة نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بشكل رسمي مؤخرًا.

يأتي هذا القرار، بعد النتائج السلبية التي تعرض لها فريق الاتحاد السعودي خلال الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها الهزيمة أمام القوة الجوية العراقي، بهدفين دون مقابل في دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

وقررت إدارة نادي الاتحاد السعودي إسناد المهمة إلى مساعد المدرب حسن خليفة ليتولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة بشكل مؤقت.

اقرأ أيضًا.. بعد حجازي.. ثنائي دفاع الاتحاد السعودي يشارك في التدريبات الجماعية قبل مواجهة أبها

ربما أن هذا القرار جاء في صالح عبدالرحمن العبود، الذي غاب خلال الفترة الماضية بقرار من نونو سانتو الذي أبعده عن المشاركة مع الفريق ودخل في صدام قوي مع اللاعب خلال الفترة الماضية.

وتواجد عبدالرحمن العبود، ضمن قائمة الاتحاد لمواجهة فريق أبها، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، المقرر لها غدًا الخميس.