شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب بنين يسدعى حساني إيموران لاعب فريق مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى مودرن فيوتشر خطابا رسميا من الاتحاد البنينى لكرة القدم لاستدعاء حساني إيموران لاعب الفريق لخوض مباريات تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلاقى منتخب بنين كل من جنوب أفريقيا يوم 18 من الشهر الجارى في أفتتاح مباريات المجموعة الثالثة ثم مواجهة ليسوتو في الجولة الثانية يوم 21 الشهر ذاته.

ويقع منتخب بنين في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات ، جنوب أفريقيا ونيجيريا وليسوتو وروندا وزمبابوي.

وكان أنضم الدولي البنيني حساني إيموران قائد منتخب بنين تحت 20 الى فريق مودرن فيوتشر لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند يقضي بأحقية شراء اللاعب بعد نهاية الموسم قادما من نادي لوتو بوبو البنيني.

ومن المقرر أن يلاقى فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي في أفتتاح مباريات المجموعة الأولى من عمر بطولة الكونفدرالية الافريقية ويقام اللقاء يوم 26 من الشهر الجارى على ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة السادسة مساء حيث يقع الفريق في المجموعة الأولى التي تضم أندية كل من الهلال الليبي، وسوبر سبورت الجنوب أفريقي، مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري.