شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخسر أمام برشلونة 37/26 فى كأس العالم لأندية اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق كرة اليد بالنادى الأهلى أمام نظيره برشلونة الإسبانى بنتيجة37/26 فى ثانى مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقام فى السعودية خلال الفترة من 7 وحتى 12 نوفمبر الجارى .

وإنتهى الشوط الأول بنتيجة 19/16 لصالح برشلونة الإسبانى ، وينافس الأهلى على المراكز من الخامس إلى الثامن ليلتقى مع الكويت الكويتى.

ونجح الأهلى فى الفوز على النور السعودى بنتيجة 38/20 فى أول مواجهات البطولة أول أمس الثلاثاء وشهدت ضربة البداية حصول محمد إبراهيم، حارس الفريق على جائزة أفضل لاعب في مباراة النور السعودي.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من ، إبراهيم المصري - أحمد عادل - راضي محمد - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن فيصل - عبد العزيز إيهاب - عمر خالد كاستلو - محسن رمضان - ياسر سيف - عمر سامي - محمد لاشين - محمد إبراهيم - أحمد خيري - محمود شلبي - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد راضي - عبد الرحمن حميد - سيف هاني.

فيما تضم البطولة 12 ناديا من 10 دول تم توزيعهم على 4 مجموعات و يصعد للدور قبل النهائي للسوبر جلوب الأول من كل مجموعة و يمثل مصر و قارة افريقيا بالبطولة النادى الاهلى.