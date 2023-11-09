شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطالب فتوح وصبحي بكتابة بيان اعتذار للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي، بكتابة بيان اعتذار لنادي الزمالك بعد الأزمة التي تسببا فيها، مما أضطر النادي لإحالتهما للتحقيق وعرضهما للبيع.

وكشف مصدر في الجهاز الفني لمنتخب مصر أن فيتوريا أجرى اتصالا بثنائي الزمالك طالبهما فيه بضرورة تقديم الاعتذار لنادي الزمالك، كمقدمة لتحسين العلاقة مع النادي، في ظل حاجة المنتخب لمشاركتهما بشكل أساسي أو جزئي حتى بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بكوت ديفوار من أجل ضمان تواجدهما في قائمة البطولة القارية.

وأوضح المصدر أن فيتوريا طلب من اللاعبين في صورة توصية وليس فرمانًا، موضحا أن المدرب البرتغالي لا يرغب في وجود أزمات بين اللاعبين الدوليين وأنديتهم حتى لا يأخذ هذا من تركيزهم في مشوارهم بقميص الفراعنة.

وأصر فيتوريا على ضم صبحي وفتوح لمعسكر المنتخب الذى ينطلق يوم 13 نوفمبر الجاري استعدادا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم، وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإعلان عن قائمة المنتخب ، أن قراره بضم الثنائي احمد فتوح ومحمد صبحي لاعبا الزمالك جاء بقراره هو شخصيا، وبناء علي رأي فني في المقام الأول.

وأضاف فيتوريا انه يعلم ان اللاعبين تم ايقافهما من جانب ناديهما يوم الأحد الماضي، ولكن القرار النهائي لم يصدر من جانب النادي وبعد اتخاذ النادي قراره النهائي سيتم التعامل مع الموقف.

وأكد فيتوريا ان فتوح وصبحي من الأعمدة الرئيسية للمنتخب ويتم الاعتماد عليهما في معسكرات المنتخب، وضرب فيتوريا مثالين لإيضاح موقفه في ضم الثنائي ، حيث أكد انه في حالة إيقاف لاعب من جانب ناديه يوم 26 ديسمبر المقبل، هل سيتم استبعاده من قائمة المنتخب المشاركة في أمم افريقيا في يناير ؟، كما ضرب مثلا آخر بانه في حالة استبعاد لاعب من معسكر المنتخب هل سيتم إيقافه من جانب ناديه؟