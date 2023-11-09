شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الكويت الكويتى بحثاً عن مركز متقدم فى مونديال الأندية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على المراكز من الخامس إلى الثامن ، فى مواجهة نظيره الكويت الكويتى السبت المقبل 12:15 ظهرا، ضمن منافسات المرحلة الترتيبية ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب التي تستضيفها السعودية في الفترة من 7 حتى 12 نوفمبر الجارى.