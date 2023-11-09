شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام وأبو الوفا يجتمعان بمنتخب الشباب قبل السفر إلى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد جمال علام رئيس اتحاد الكرة ومحمد أبو الوفا عضوٍ المجلس اجتماعا مع الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض واللاعبين بفندق الاقامة للاطمئنان علي المنتخب قبل السفر إلي تونس للمشاركة في بطولة شمال افريقيا التي تقام في تونس في الفترة من 11 حتي 22 نوفمبر الجاري .

ووجه جمال علام كلمة للاعبين ، أكد خلالها علي دعم مجلس ادارة الاتحاد بالكامل لهذا الجيل الواعد الذي يعتبر مستقبل الكرة المصرية ، مشيرا إلي أن المجلس يسخر كل إمكاناته لهذا الجيل .

أضاف علام أن منتخب مصر يشارك في هذه البطولة من أجل الفوز بها وتحقيق المركز الأول وهو المكان الطبيعي لمصر عند المشاركة في أي بطولة رغم أنها بطولة ودية لاعداد المنتخب ، لافتا إلي أنه لابد أن يكون جميع أعضاء الفريق علي قلب رجل واحد ويتعاهدون علي بذل كل ما لديهم من جهد وعرق للعودة من تونس بالكأس واستمرار التفوق والوصول لأبعد نقطة تنتظر هذا الجيل .

تابع رئيس الاتحاد أن كل ما يحتاجه هذا الجيل سيتم توفيره لتحقيق الأهداف المطلوبة، معربا عن ثقته الكاملة في الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق انجاز جديد للكرة المصرية لاسيما وأن المجلس يعول كثيرا علي هذا الجيل الواعد ليكون نواة للمنتخب الأول .

وتحدث أبو الوفا للاعبين، وقال إن النجاح والفوز مرهون دائما ببذل الجهد والعرق ، ولابد أن يقدم اللاعبون كل ما لديهم من أجل العودة من تونس بكأس البطولة لكي يوجهون رسالة قوية للجميع بأن هذا الجيل عازم علي كتابة تاريخ جديد للكرة المصرية .

ومن جانبه ، حرص وائل رياض علي تقديم الشكر لجمال علام وأبو الوفا علي الاهتمام الكبير من جانب المجلس ككل بمنتخب الشباب ، مؤكدا أن الجميع لن يبخل بقطرة عرق واحدة من أجل العودة بكأس البطولة واسعاد الجماهير المصرية .