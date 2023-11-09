شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تعتمد سفر فيوتشر لمواجهة الهلال الليبي ومشاركة الترايثلون في كأس أسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب سفر بعثة فريق فيوتشر لكرة القدم لمواجهة فريق الهلال الليبي في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويخوض فريق فيوتشر مباراة الهلال الليبي يوم 3 ديسمبر القادم في ليبيا على أن تغادر البعثة يوم 30 نوفمبر الجاري والعودة للقاهرة يوم 4 ديسمبر.

ونص قرار اللجنة الأولمبية الصادر بناء على خطاب مجلس إدارة اتحاد كرة القدم وقرار مجلس إدارة نادي فيوتشر بالموافقة الفنية على المشاركة على أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والطبية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة المصرية وذلك في ضوء التنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة ووفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن

كما اعتمد مجلس اللجنة الأولمبية مشاركة منتخب مصر للترايثلون في بطولة كأس أسيا المفتوحة للترايثلون المقرر إقامتها في مدينة كوتا كينابالو بدولة ماليزيا.

وتقام بطولة كأس أسيا المفتوحة للترايثلون خلال الفترة من 9 حتى 13 نوفمبر الجاري حيث تعتبر البطولة ضمن بطولات الرنك العالمي المؤهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وتشارك بعثة منتخب مصر بعدد 2 لاعب ومدرب.

ونص قرار اللجنة الأولمبية الصادر بناء على قرار مجلس إدارة اتحاد الترايثلون بالموافقة الفنية على المشاركة على أن يتم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والطبية المنصوص عليها من قبل وزارة الصحة المصرية وذلك في ضوء التنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة ووفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.