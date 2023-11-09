شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة مثيرة للجدل لليفربول من تولوز في الدوري الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خسر فريق ليفربول من تولوز بنتيجة 2-3 في المباراة التي جمعتهما بالجولة الرابعة من مرحلة مجموعات بطولة الدوري الأوروبي، الخميس.

بدأ يورجن كلوب المباراة بتشكيل اعتمد خلاله على عدد من البدلاء والناشئين، إلا أن تأخير ليفربول في النتيجة، دفعه لإجراء 5 تبديلات ليدفع بكل من محمد صلاح، ديوجو جوتا، داروين نونيز، دومينيك سوبسلاي وترينت أليكساندر أرنولد.

وافتتح آرون دونوم التسجيل لتولوز في الدقيقة 36، وأضاف تيجس دالينجا الهدف الثاني في الدقيقة 58، ثم قلص كريستيان كاسيرس الفارق لليفربول بهدف عكسي في مرماه بالدقيقة 73، لكن فرانك ماجري، وسع الفارق للفريق الفرنسي مجددًا بهدف ثالث في الدقيقة 76 من زمن المباراة.

وسجل ديوجو جوتا هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 89 قبل أن يضع جاريل أمورين كوانساه هدف التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لتقنية الفيديو، في لقطة أثارت الجدل لصعوبة حسم مدى صحة القرار.

وحافظ ليفربول على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، يليه تولوز برصيد 7 نقاط بعد مرور 4 جولات، ليقترب الفريقان من حجز تذكرة التأهل للدور الثاني.