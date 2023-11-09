شكرا لقرائتكم خبر عن «العميد» يهدد صدارة «الفرسان» لدوري السلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

فرض النصر نفسه منافساً قوياً على صدارة دوري الإمارات لكرة السلة بفوزه على نظيره شباب الأهلي بنتيجة 82-76 ليرفع «العميد» رصيده إلى 10 نقاط هي العلامة الكاملة من 5 مباريات لعبها، ويتبقى له واحدة في الجولة السابعة الختامية للدور الأول مع الظفرة، بينما خسر شباب الأهلي المتصدر برصيد 11 نقطة آخر مبارياته.

وشهدت مباريات الجولة السادسة أيضاً فوزاً عريضاً للشارقة على ضيفه الوحدة بنتيجة 106-65، كما كسر الوصل حاجز المئة نقطة بفوزه الكبير على الظفرة 111-67.

وفي المجريات، حقق النصر انتصاره على صاحب الأرض بنيله الأفضلية في الربعين الأول والثالث بواقع 22-14، و17-16، مقابل أفضلية واحدة لشباب الأهلي في الربع الثاني 28-25، وفرض التعادل نفسه على الفترة الرابعة والأخيرة ليحسم النصرالنتيجة ويهدد صدارة «الفرسان» والتي سيجرده منها حال فوزه على الظفرة في مباراة الجولة الأخيرة المقررة الأحد.

وأدرك الشارقة فوزه العريض على الوحدة بفارق 41 نقطة، بتفوقه على «العنابي» في الفترات الأربع للمباراة بواقع 29-19 و23-13 و32-17 و22-16، ليرفع «الملك» رصيده إلى 8 نقاط.

وحقق «الإمبراطور» فوزه الكبير على الظفرة بفارق 44 نقطة بنجاحه في فرض سيطرته المطلقة على المجريات ونيله الأفضلية في الفترات الأربع بواقع 37-17 و28-16 و20-16 و26-18، ليرفع الوصل رصيده إلى 7 نقاط مقابل 5 للظفرة.