شكرا لقرائتكم خبر عن تألق أبطال الإمارات في منافسات محترفي عالمية الجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد اليوم التاسع من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها ال15، نهائيات الحزامين البنفسجي والبني والتصفيات التأهيلية لنهائي فئة الحزام الأسود، والتي تخللتها نزالات قوية ومنافسة محتدمة بين الأبطال لاعتلاء منصة التتويج والظفر بالذهب وسط أجواء غير مسبوقة من الحماس والتشويق والحضور الجماهيري.

حضر المنافسات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والعميد محمد بن دلموج الظاهري، ويوسف عبدالله البطران، عضوا مجلس إدارة الاتحاد، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، وعبدالله عبدالكريم الريسي، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري لوكالة أنباء الإمارات.

وعلى صعيد نتائج منافسات فئة المحترفين للحزامين البنفسجي والبني، تمكنت أكاديمية كوماندو جروب الإماراتية من تحقيق المركز الأول، وحلت أكاديمية A.F.N.T الإماراتية في المركز الثاني، ونادي بني ياس في المركز الثالث.

نزالات قوية

وقال محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد: قدّم أبطال الأحزمة البنفسجي والبني والأسود أداء متميزاً، استمتعنا من خلاله بمجموعة من النزالات القوية، وبرز بشكل خاص عدد من أبناء وبنات الوطن الذين أبدعوا وحصدوا الميداليات الملونة.

وأضاف: أبارك لأبطالنا الذين نجحوا في اعتلاء منصة التتويج، وهم عمر ومحمد السويدي، ومحمد سعيد الكتبي، وسعيد الكبيسي، وأسماء الحوسني، وحصة الشامسي، وهذا نتاج عملهم المتواصل واجتهادهم في التدريبات والتحضير الأمثل لهذا الاستحقاق المهم، وأنا على ثقة بأن هذا الجيل الذهبي لرياضة الجوجيتسو الإماراتية سيواصل تحقيق الإنجازات المشرّفة.

وتابع: «أهنئ بطلنا زايد الكثيري الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه باعتباره أول لاعب إماراتي يفوز بذهبية الحزام الأسود في نسخة العام الماضي، وخالد الشحي الذي شق طريقه إلى نهائيات الحزام الأسود، ونتمنى لهما كل التوفيق في النهائيات وكتابة فصل جديد من الإنجازات الإماراتية التاريخية.

إصرار وعزيمة

وتمّكن البطل عمر السويدي لاعب نادي بني ياس من تحقيق إنجاز رائع في المنافسات، حيث حصد ذهبية المحترفين فئة الحزام البني وزن 56 كجم، في تأكيد جديد لموهبته الكبيرة، وتتويجاً لسلسلة إنجازاته الأخيرة لا سيما مع المنتخب الوطني في بطولة العالم للجوجيتسو وآسياد الصين.

وأضاف: نزال نصف النهائي مع زميلي ذياب النعيمي كان من أروع النزالات التي خضتها في الفترة الأخيرة، ونجحنا في تقديم أداء يليق بجوجيتسو الإمارات، والوطن هو الفائز الأول والأخير.

موعد مع التاريخ

ويستعد البطل زايد الكثيري للدفاع عن لقبه الذي حققه في نسخة العام الماضي من البطولة بحصوله على ذهبية الحزام الأسود لفئة المحترفين وزن 56 كجم ويقول: «لقد أعددت العدة للنزال النهائي الجمعة أمام منافس قوي هو البرازيلي يوري هندريكس، وأثق في قدرتي على تقديم أداء يواكب الطموح في تحقيق إنجاز جديد لي ولدولة الإمارات، خصوصاً أنني أخوض النزال في أرضي وأمام جمهوري.

بدوره يقول البطل خالد الشحي الذي يواجه البرازيلي المتمرس ميريان ألفيس في نهائي الحزام الأسود وزن 62 كجم: «إنها واحدة من اللحظات التاريخية التي أنتظرها بفارغ الصبر، ولقد استعددتت جيداً لهذا النزال المهم في مسيرتي. لقد درست المنافس بشكل جيد ومتفائل في تحقيق نتيجة جيدة وإنجاز جديد أهديه إلى الوطن قيادة وشعبا».

اليوم الختامي

وتنطلق الجمعة في اليوم الختامي في مبادلة أرينا نهائيات الحزام الأسود، بحضور مجموعة من الأبطال والبطلات من مختلف الدول وعلى رأسها الإمارات والبرازيل والولايات المتحدة والبرتغال والفلبين وروسيا.

وللمرة الأولى تشهد بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو إقامة منافسات نهائي الحزام الأسود في الفترة المسائية وذلك ابتداء من الساعة 6 إلى 9 مساء، حيث يلي ذلك مراسم تتويج الأبطال.