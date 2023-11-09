ميسي: عند ذكر الرقم 10 سنفكر تلقائيًا في مارادونا

ياسر رشاد - القاهرة - فتح ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي الحديث عن الرقم 10 وأهميته في الأرجنتين، وما الذي يتذكرة تلقائيًا عند التفكير في هذا الرقم، وذلك في حديثه بينه وبين الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، اليوم الخميس.

ميسي: نفكر تلقائيًا في مارادونا عند ذكر الرقم 10

وعند سؤال ميسي عن الرقم 10 وما الذي يتذكرة عند التفكير في هذا الرقم، قال لاعب إنتر ميامي: "بالنسبة لنا نحن الأرجنتينيين، الرقم 10 مميز جدا، لقد تحدثت عنه وستفكر تلقائيا في دييجو أرماندو مارادونا، فلم يصبح أحد مثله، دييغو شيء قوي جدا".

وفي سياق متصل، وبالحديث عن الرقم 10 قال الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان لليونيل ميسي أنه يحمد الله على وجوده في الملاعب حتى الآن، مع الرقم 10 قليل من السحر.

أضاف زين الدين زيدان أنه كان يتمنى اللعب مع ميسي في فريق واحد، وتابع تصريحاته في مدح ميسي "يجب أن يكون للرقم 10 سحر خاص، فهو قائد الفريق، الذي يجب عليه خلق الفرص، وأنت تفعل شيئا مختلفا لأنك ترى الأشياء قبل أي شخص آخر".