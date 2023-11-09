ليونيل ميسي: شوكة نهائي 2014 لا زالت تؤلمني واتمنى إعادتها

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي عن نهائي كأس العالم 2014 والذي خسرة التانجو من نظيره المنتخب الألماني، ليتمنى الأسطورة إعادة تلك المواجهة.

ليونيل ميسي: شوكة نهائي 2014 لا زالت مؤلمة

وحينما تم سؤال ليونيل ميسي عن أي مباراة في مسيرته يرغب في إعادتها لتحقيق الانتصار فيها وتغير ما حدث، قال نجم إنتر ميامي الأمريكي: "لم أندم على أي شيء في مسيرتي الرياضية، ولكن نهائي كأس العالم 2014 أمر مختلف ولا يزال محفورًا في ذاكرتي حتى الآن".

تابع ميسي: "سيظل الامر معلقًا في ذهني حتى لو كان بإمكاني نسيانه قليلا بعد تحقيق كأس العالم 2022 على حساب فرنسا".

ويعلق زين الدين زيدان على تصريحات ميسي بشان كأس العالم 2014، ويقول: "لقد فعلتها وتوجت بكأس العالم في عام 2022، لقد تغير التاريخ وقد انتهى".

وفي سياق أخر، قال وعند سؤال ميسي هل يفضل تسجيل هدف أم صناعة هدف: "أحب كليهما، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تكون التمريرة أجمل من الهدف"، وتابع موجهًا حديثه لزيدان "المساهمة بهدف في نهائي كأس العالم هو أفضل شيء على الإطلاق، أليس كذلك؟"، ليرد الأسطورة الفرنسية "يمكننا قول ذلك".