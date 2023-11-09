زمالك 2007 يفوز على فيوتشر في بطولة الجمهورية للناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007، على فيوتشر 5 - 4 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة العاشرة لبطولة الجمهورية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، بعدها تم الاحتكام إلى القاعدة التي تنص على أنه في حال نهاية أي مباراة بالتعادل سواء إيجابيًا أو سلبيًا يلجأ الفريقان مباشرة لركلات ترجيح ويحصد الفائز منها نقطة إضافية، وهو ما يعني أن الفائز سيحصد نقطتين، والخاسر سيكتفي بنقطة واحدة.

أحرز هدفي الزمالك في الوقت الأصلي للمباراة كل من ، حسام عاشور التقي وخالد السيد.

و سجل ركلات الترجيح كل من، محمد ونيس وزياد كمال و مصطفى طلعت وخالد السيد وياسر محمد ياسر.

وشهد اللقاء تألق إياد عمر حارس مرمى الفريق بعد التصدى لركلتي جزاء .

ويقود فريق زمالك 2007 كل من، أحمد رزق مديراً فنيًا، حمدي صالح وأحمد محمد جمال مدربين مساعدين، ياسر سعد مدربًا لحراس المرمى، مجدي قاصد إداريًا ، محمد عبد الودود مخططاً للأحمال، وإبراهيم عبد الرحمن إصابات وتأهيل وسيد جاد عاملاً للمهمات.