اخبار الرياضه

موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي للاحتفال بميسي والكرة الذهبية

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - حدد الفريق الاول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي موعد مباراة الاحتفال بالأسطورة ليونيل والكرة الذهبية الثامنة التي حصل عليها النجم الأرجنتيني، حيث يلعب الفريق لقاء ودي أمام نادي نيويورك سيتي خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي 

من المقرر ان يلعب إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي أمام فريق نيويورك سيتي يوم السبت الموافق 11 من شهر نوفمبر الجاري 2023، وذلك على ملعب ستاد لوكهارت في ميامي فلوريدا.

من المقرر ان تنطلق مباراة إنتر ميامي ضد نيويورك سيتي للاحتفال بميسي والكرة الذهبية في تمام الساعة 3 فجرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة والخامسة بتوقيت أبوظبي.

أكد تاتا مارتينو المدير الفني لفريق نادي إنتر ميامي أن ليونيل ميسي سيشارك في جزء من مباراة الاحتفال بالكرة الذهبية التي حصل عليها، كما قال المدرب: " من دواعي سروري دائمًا أن أكون قادرًا على توجيه ليونيل ميسي".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا