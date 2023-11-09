موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي للاحتفال بميسي والكرة الذهبية

ياسر رشاد - القاهرة - حدد الفريق الاول لكرة القدم بنادي إنتر ميامي الأمريكي موعد مباراة الاحتفال بالأسطورة ليونيل ميسي والكرة الذهبية الثامنة التي حصل عليها النجم الأرجنتيني، حيث يلعب الفريق لقاء ودي أمام نادي نيويورك سيتي خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة إنتر ميامي ونيويورك سيتي

من المقرر ان يلعب إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي أمام فريق نيويورك سيتي يوم السبت الموافق 11 من شهر نوفمبر الجاري 2023، وذلك على ملعب ستاد لوكهارت في ميامي فلوريدا.

من المقرر ان تنطلق مباراة إنتر ميامي ضد نيويورك سيتي للاحتفال بميسي والكرة الذهبية في تمام الساعة 3 فجرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة والخامسة بتوقيت أبوظبي.

أكد تاتا مارتينو المدير الفني لفريق نادي إنتر ميامي أن ليونيل ميسي سيشارك في جزء من مباراة الاحتفال بالكرة الذهبية التي حصل عليها، كما قال المدرب: " من دواعي سروري دائمًا أن أكون قادرًا على توجيه ليونيل ميسي".