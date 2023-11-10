شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أبرز لقطات مران الأهلي اليوم استعدادا لمباراة الجونة فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيس بوك صوراً لمران الفريق اليوم، الخميس، في بداية الاستعداد لمباراة الجونة في الدوري الممتاز (دوري nile).



مران الاهلي اليوم استعداداً للجونة (1)



مران الاهلي اليوم استعداداً للجونة (2)



مران الاهلي اليوم استعداداً للجونة (3)



مران الاهلي اليوم استعداداً للجونة (4)



مران الاهلي اليوم استعداداً للجونة (5)



مران الاهلي اليوم استعداداً للجونة (6)



مران الاهلي اليوم استعداداً للجونة (7)



مران الاهلي اليوم استعداداً للجونة (8)



مران الاهلي اليوم استعداداً للجونة (9)



مران الاهلي اليوم استعداداً للجونة (10)



مران الاهلي اليوم استعداداً للجونة (11)



مران الاهلي اليوم استعداداً للجونة (12)



مران الاهلي اليوم استعداداً للجونة (13)



مران الاهلي اليوم استعداداً للجونة (14)



مران الاهلي اليوم استعداداً للجونة (15)



مران الاهلي اليوم استعداداً للجونة (16)



مران الاهلي اليوم استعداداً للجونة (17)



مران الاهلي اليوم استعداداً للجونة (18)



مران الاهلي اليوم استعداداً للجونة (19)



مران الاهلي اليوم استعداداً للجونة (20)



مران الاهلي اليوم استعداداً للجونة (21)



مران الاهلي اليوم استعداداً للجونة (22)



مران الاهلي اليوم استعداداً للجونة (23)



مران الاهلي اليوم استعداداً للجونة (24)



مران الاهلي اليوم استعداداً للجونة (25)



مران الاهلي اليوم استعداداً للجونة (26)



مران الاهلي اليوم استعداداً للجونة (27)



مران الاهلي اليوم استعداداً للجونة (28)



مران الاهلي اليوم استعداداً للجونة (29)



مران الاهلي اليوم استعداداً للجونة (30)



مران الاهلي اليوم استعداداً للجونة (31)

وبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم، الخميس، تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادًا لمواجهة الجونة بالغردقة يوم السبت القادم في إطار ‏منافسات بطولة الدوري.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة للاعبين، ناقش خلالها العديد من الجوانب الخططية والفنية الخاصة بالاستعداد لمواجهة ‏الجونة المرتقبة.‏

وأدى مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية، فيما خاضت مجموعة ثانية تدريبات بدنية قوية تحت إشراف أندرياس إندويا ‏مخطط الأحمال، قبل أن يجري الجهاز الفني مجموعة من الفقرات الفنية على هامش المران.‏

وفاز الأهلي على فريق سيراميكا كيلوباترا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأربعاء على ملعب ‏المقاولون العرب.