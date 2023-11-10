شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى الكونغو يحضر المران الأخير لمنتخب الناشئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أسامة ثروت، سفير مصر في الكونغو برازافيل، على حضور المران الختامي لمنتخب الناشئات تحت قيادة محمد كمال، استعدادا لمواجهة أصحاب الأرض، في الدور الثاني من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا.

وخاض منتخب الناشئات مرانا قويا، اشتمل على بعض الجمل الفنية والخططية التي يسعى الجهاز الفني لتنفيذها خلال مباراة الغد.

وحرصت الدكتور دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والتي ترأس بعثة المنتخب في الكونغو برازافيل، على توجيه الشكر إلى السفير المصري على تلبية احتياجات منتخب الناشئات.

ويلتقى منتخب مصر للسيدات أمام الكونغو برازفيل غدًا، على ملعب الأخير، على أن تكون مباراة العودة يوم 19 من الشهر نفسه بالإسكندرية.