شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر .. جمال حمزة: إمام عاشور هيلعب فى الأهلي أكثر من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جمال حمزة، نجم الزمالك والمنتخب السابق، أن إمام عاشور لاعب الأهلى لديه إمكانيات فنية تؤهله للعب فى التوب ليفل.

وعن انتقاله من الزمالك للأهلى قال جمال حمزة فى برنامج "كابيتانو مصر" المذاع على قناة أون سبورت، إن الموضوع أخذ ضجة أكبر من حجمها، فى السنوات الجارية أصبح الانتقال بين الأندية أمرا عاديا، كما أن عاشور لعب للزمالك 3 أو 4 سنوات، وأعتقد أنه سيلعب للاهلى أكثر من الزمالك.

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.