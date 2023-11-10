شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر .. جمال حمزة: التدريب كان مقدسا وقت الدراسة.. وبحب أطبخ الكبدة الإسكندرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جمال حمزة، نجم الزمالك والمنتخب السابق، أنه كان يجمع بين الدراسة والتدريب، حيث قال إنه كان يذاكر وينجح فى دراسته، إلا أن التدريب كان مقدسا بالنسبة له، فلا يتم حرمانه من التدريب بسبب المذاكرة.

وقال حمزة فى برنامج كابيتانو مصر الذى يذاع على قناة أون سبورت إن مباريات القمة لها جماهيرية كبيرة، وكان قبلها يتم إعادة أهداف المباريات القديمة، وكنت أعتقد أن الأهداف يتم إعادتها فى المباراة.

وعن عدم عمله فى التدريب أكد نجم الزمالك السابق أن اللاعب بعد الاعتزال يغلق صفحة اللعب، ويبدأ صفحة المدرب والتى لا ربد أن تحتوي على الشهادات والدورات، وبعد ذلك يتم الاعتماد على الخبرة كلاعب والتى تساعد على صقل الدراسات، وليس العكس. وأوضح حمزة أنه محترف فى إعداد الكبدة الإسكندراني، والتى يعتبر متخصصا فيها.

وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.