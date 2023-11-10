شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر .. فريق شحتة يفوز على محمود بكر 2/1 والان مع تفاصيل الخبر
ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.
وعرضت قناة OnTime Sports، حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» والذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز