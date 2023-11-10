شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يعود للتدريبات الجماعية وغياب أبو جبل وبامبو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد لاعبو فريق البنك الأهلى للتدريبات الجماعية تحت قيادة طارق مصطفى، استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" عقب انتهاء الراحة السلبية.

ويسعى الجهاز الفني لفريق البنك الأهلى على رفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين خلال الفترة الحالية، واستغلال فترة التوقف الحالية لتصحيح الأخطاء قبل استئناف المباريات.

وغاب عن المران اليوم الحارس محمد أبو جبل، وكريم بامبو بسب شعورهما بالإجهاد، على أن ينتظما في التدريبات غدا.

ومن المقرر أن يلاقى فريق البنك الاهلى نظيره سيراميكا ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورىNile"، حيث تقام على استاد القاهرة يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر المقبل في تمام الساعة السابعة مساء.



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تدريب فريق البنك الاهلى (4)



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تدريب فريق البنك الاهلى (7)



تدريب فريق البنك الاهلى (8)



تدريب فريق البنك الاهلى (9)



تدريب فريق البنك الاهلى (10)



تدريب فريق البنك الاهلى (11)