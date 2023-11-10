شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ"الخليج 365": ما زلنا نفاوض لشبونة لسداد غرامة شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك المكلف بملف القضايا الخارجية للقلعة البيضاء، آخر المستجدات والتطورات فى ملف سداد غرامة محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق لمسئولى نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى.

وأكد عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يحاول تقسيط غرامة شيكابالا مع مسئولي النادى البرتغالى بالتراضى، حتى يتم رفع إيقاف القيد عن القلعة البيضاء.

ويبذل مسئولو الزمالك مجهودا كبيرا من أجل توفير الغرامة المستحقة لنادى سبورتنج لشبونة والبالغة مليون و500 ألف يورو، من أجل سدادها ورفع عقوبة إيقاف القيد عن الفريق.

فى سياق مختلف، استقبل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب اليوم الخميس، كلا من طارق أبو العنين نائب رئيس نادي سيراميكا والمشرف على الكرة، ومعتز البطاوي المدير الرياضي لتقديم التهنئة لمجلس إدارة القلعة البيضاء الجديد بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة للنادي.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الطيبة التي تجمع إدارة نادي الزمالك الحالية بمسئولي نادي سيراميكا وجميع الهيئات والأندية الرياضية.

وأعرب مسئولو نادي سيراميكا عن أمنياتهم بالتوفيق والنجاح لمجلس إدارة نادي الزمالك الجديد في مهمته خلال الفترة المقبلة.