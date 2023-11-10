الامارات | 6 لاعبين في قائمة الأكثر تسديداً على المرمى.. «بلا أهداف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاند الحظ عدداً من لاعبي أندية دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ويحجبهم عن شباك المنافسين، على الرغم من وجودهم ضمن قائمة الأكثر تسديداً في المباريات بعد مرور سبع جولات على الدوري، في الوقت الذي كانت هذه الفرص المهدرة بأقدامهم كفيلة في مساعدة فرقهم على احتلال مراكز متقدمة، وأن تضعهم في صدارة ترتيب الهدافين إذا وجدت طريقها إلى الشباك.

للإطلاع على قائمة اللاعبين الأكثر تسديداً على المرمى دون أن يسجلوا من أهدافاً، يرجى الضغط على هذا الرابط.