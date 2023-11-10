الامارات | «مقصلة المدربين» تبلغ ذروتها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد شهر نوفمبر الجاري تغييرات على مستوى مدربي دوري أدنوك للمحترفين، بعدما قرر النصر إقالة الصربي، غوران توفيغدزيتش، واستغنى العين عن خدمات الهولندي، ألفريد شرودر.

وارتفعت حصيلة المدربين الراحلين عن الدوري إلى سبعة مدربين، إذ بدأ حتا سلسلة الإقالات عندما أعلن في سبتمبر الاستغناء عن الصربي زيليكو ماركوف، بعد الخسارة في أول ثلاث مباريات خلال الموسم، من مضيفه خورفكان (1-2)، ومن ضيفه العين (صفر-2)، في دوري أدنوك للمحترفين، ومن مضيفه الوصل (صفر-7)، في ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين، وقرر تعيين الإيطالي فابيو فيفياني.

أما ثانية الإقالات جاءت بعد يومين فقط من رحيل ماركوف، عندما أعلن نادي الإمارات في الرابع من سبتمبر تعاقده مع المدرب الإسباني لويس بلاناغوما، خلفاً للمدرب المواطن محمد الجالبوت، بعدما خسر أمام الوصل (صفر-1) في الجولة الأولى، وتعادل مع عجمان (4-4) في الجولة الثانية، ثم خسر من الوحدة (صفر-3)، في ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين.

وفي 17 سبتمبر، قرر خورفكان إقالة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، عقب الخسارة 2-5 من اتحاد كلباء في إياب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتعيين المدرب الإسباني جيرارد زاراغوسا.

وانضم عجمان إلى قائمة الأندية التي قررت إجراء تغيير فني، بإقالة المدرب البرازيلي كايو زاناردي في الأول من أكتوبر عقب الخسارة أمام اتحاد كلباء 3-5 في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين، وتعاقد مع مدرب بني ياس السابق الروماني دانيل إيسايلا.

وأصبح خورفكان الفريق الوحيد الذي غيّر مدربه مرتين، بعدما أعلن «النسور» تعاقده مع المونتينيغري نيبوشا يوفوفيتش، خلفاً للإسباني جيرارد زاراغوسا، عقب فوز الفريق على الجزيرة بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

في المقابل، ارتفعت الإثارة في الشهر الجاري بإقالة مدربين، بإعلان النصر، الإثنين الماضي، إقالته المدرب الصربي غوران توفيغدزيتش، عقب خسارة «العميد» على ملعبه من البطائح بهدفين دون رد، وعيّن مدرب فريق الرديف الإيطالي ليبوريو فابريزيو كاماراتا بشكل مؤقت.

وأتبعه العين أول من أمس بإنهاء التعاقد مع الهولندي الفريد شرودر، عقب فوز «الزعيم» على الفيحاء السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، واتفاقه مع المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو لقيادة الفريق.

إقالات دوري أدنوك للمحترفين

2 سبتمبر

حتا: إقالة زيليكو ماركوف والتعاقد مع فابيو فيفياني.

4 سبتمبر

الإمارات: إقالة محمد الجالبوت والتعاقد مع لويس بلاناغوما.

17 سبتمبر

خورفكان: إقالة عبدالعزيز العنبري والتعاقد مع جيرارد زاراغوسا.

1 أكتوبر

عجمان: إقالة كايو زاناردي والتعاقد مع الروماني دانيل إيسايلا.

31 أكتوبر

خورفكان: إقالة جيرارد زاراغوسا والتعاقد مع نيبوشا يوفوفيتش.

6 نوفمبر

النصر: إقالة غوران توفيغدزيتش وتعيين ليبوريو فابريزيو كاماراتا.

8 نوفمبر

العين: إقالة الفريد شرودر والاتفاق مع هيرنان كريسبو.