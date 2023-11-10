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الامارات | عبدالله علي: نقلة نوعية في «تايكواندو كلباء»

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محمد فاضل - الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مشرف الألعاب الفردية في نادي اتحاد كلباء، عبدالله علي مراد، أن النادي حقق نقلة نوعية في التايكواندو مطلع الموسم الحالي، من خلال تقديم أبطال في النسخة الماضية لبطولة الإمارات المفتوحة، التي أحرز فيها كأس المركز الأول للناشئات، وكأس المركز الثالث للأشبال، و21 ميدالية ملوّنة (خمس ذهبيات ومثلها فضيات و11 برونزية).

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «البطولة أفرزت عدداً من المواهب الشابة من المواطنين، خصوصاً أنها شهدت منافسات بين 14 نادياً في الدولة».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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