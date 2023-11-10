الامارات | 6 مؤشرات جديدة تعزز قدرة المنتخب على التأهل إلى مونديال 2026

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رياضيون ومحللون فنيون أن المنتخب الوطني لكرة القدم أمامه فرصة تاريخية للوصول إلى كأس العالم 2026، قائلين، إن هناك ستة مؤشرات فنية وإدارية جديدة تعزز حظوظه في التأهل. وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن من بينها وجود مدرب مميز هو البرتغالي بينتو الذي يمتلك تجربة سابقة مميزة، سواء كلاعب، أو أيضاً كمدرب حين قاد كوريا الجنوبية، إلى جانب وجود عناصر مميزة من اللاعبين بين أصحاب الخبرة والعناصر الشابة الجديدة، فضلاً عن رغبة لاعبي المنتخب في تحقيق إنجاز جديد للكرة الإماراتية، وتكرار سيناريو التأهل إلى المونديال للمرة الثانية بعد كأس العالم (إيطاليا 1990)، كما أن المنتخب لديه فرصة كبيرة للتأهل بعد زيادة عدد مقاعد المنتخبات الآسيوية. وحظي المنتخب أيضا بإعداد جيد، كما وفر اتحاد الكرة الأجواء الملائمة للاعبين وجهازهم الفني والإداري. ويخوض المنتخب حالياً معسكراً في دبي، تحضيراً لانطلاق تصفيات كأس العالم في 16 الجاري، حين يستضيف منتخب نيبال.

فرصة كبيرة

وقال العضو السابق في مجلس إدارة اتحاد الكرة، سليم الشامسي: «إن فرصة المنتخب كبيرة في التأهل للمونديال، خصوصاً في ظل النظام الجديد، بزيادة عدد مقاعد منتخبات آسيا، إلى جانب أن مدرب المنتخب بينتو يسير حالياً في الطريق الصحيح، من خلال العمل على الإعداد الجيد للمنتخب، وضرورة الاستقرار على طريقة اللعب والتشكيلة». وأضاف: «يجب أن تشهد الفترة المقبلة حدوث انسجام كبير بين عناصر المنتخب في الجوانب الفنية والخُططية، لأن هذا الأمر مهم للغاية لكي تكون المهمة أسهل في أي بطولة يخوضها مستقبلاً».

من جانبه شدد المشرف السابق على المنتخب، الدولي السابق، الدكتور حسن سهيل، على ثقته بقدرة المنتخب على تحقيق حلم الوصول إلى كأس العالم. وقال: «من الأمور الجيدة أيضاً للمنتخب حالياً، خلوّ قائمة اللاعبين من أي إصابات، خصوصاً على صعيد اللاعبين المؤثرين، إلى جانب أن أغلب لاعبي المنتخب في جاهزية تامة، من خلال مشاركتهم مع فرقهم سواء محلياً أو قارياً»، مشدداً على أهمية التعامل مع كل مباراة للمنتخب في التصفيات، على حدة، حتى يُسهّل ذلك من مهمته.

الانطلاقة القوية

بدوره أكد الحارس الدولي السابق عبدالقادر حسن، أن هناك تفاؤلاً كبيراً بأن تكون انطلاقة المنتخب قوية وناجحة في التصفيات. وأضاف: «التصفيات المرتقبة تضع أمام المنتخب فرصة كبيرة لاستعادة صورته ومكانته المعروفة في آسيا». وطالب عبدالقادر حسن، لاعبي المنتخب بأهمية الاستمرار في النهج الحالي الذي يتبعه المدرب بينتو، وضرورة المحافظة على الانضباط والالتزام التام. وقال إن بداية المنتخب مع بينتو كانت طيبة في المباريات الودية الثلاث الماضية، أمام كوستاريكا والكويت ولبنان.

بدوره وصف العضو السابق في لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، خالد عوض، مهمة المنتخب المرتقبة بالصعبة، مؤكداً أنه على الرغم من أنه متفائل بأن بداية المنتخب في التصفيات ستكون ناجحة، في ظل وجود تحسن في أدائه خلال الفترة السابقة، فإنه دعا في الوقت نفسه، إلى عدم الإفراط في التفاؤل، معتبراً أن المنتخب بحاجة إلى الصبر عليه لفترة مقبلة حتى يكون مهيأ للانتقال إلى المرحلة التي تمكّنه من الوجود في كأس العالم، من خلال العمل خطوة بخطوة، وليس القفز على الأمور مرة واحدة.

وأضاف: «يجب أن نعيش الواقع الحالي، كون المنتخب بحاجة إلى الصبر عليه حتى يصل إلى مرحلة تمكّنه من فرض نفسه بقوة».

المؤشرات الـ 6

1 - وجود مدرب مميز هو البرتغالي باولو بينتو.

2 - الإعداد الجيد والفوز في ثلاث مباريات ودية متتالية.

3 - وجود عناصر مميزة من اللاعبين.

4 - رغبة الجيل الحالي في تحقيق إنجاز تاريخي.

5 - توفير اتحاد الكرة الأجواء الملائمة للاعبين وجهازهم الفني والإداري.

6 - زيادة مقاعد قارة آسيا في النسخة المقبلة من كأس العالم 2026.

لاعبو الشارقة والعين يلتحقون بتدريبات المنتخب

التحق لاعبو الشارقة والعين بعد انتهاء مشاركتهم في دوري أبطال آسيا، بتدريبات المنتخب التي تُجرى حالياً على الملعب الفرعي في نادي الوصل استعداداً لمواجهة نيبال في 16 الجاري على استاد آل مكتوم في نادي النصر، في افتتاح تصفيات كأس العالم. وبهذا اكتملت قائمة «الأبيض» التي تضم 28 لاعباً.

أسعار تذاكر مباراة «الأبيض» ونيبال بين 15 و450 درهماً

أعلن اتحاد كرة القدم عبر موقعه الرسمي عن أسعار تذاكر مباراة المنتخب أمام نيبال المقررة 16 الجاري، على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، الساعة 7:45 مساء ضمن الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثامنة في تصفيات كأس العالم 2026. وأكد الاتحاد في بيان صحافي أن التذاكر تباع إلكترونيا عبر شركة (بلاتنيوم ليست) وتتراوح أسعارها بين 15 درهما للدرجة الثانية و50 درهماً للدرجة الأولى، في حين يبلغ سعر تذكرة مقاعد كبار الشخصيات 450 درهما مع مواقف مجانية للسيارات. ووفقا لاتحاد الكرة ستفتح بوابات الدخول للجمهور الساعة 5:45 مساء يوم المباراة.