الامارات | إقبال كبير للمشاركة في سباق دبي لـ «الشراعية 43 قدماً»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي)، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، غداً. وقال محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي، إن التجهيزات اكتملت لإنجاح السباق.

وكشف في تصريح صحافي عن التعاون الكبير الذي أظهره الملاك والنواخذة منذ إعلان تنظيم الحدث، وفتح باب التسجيل للمشاركة، حيث تجاوز عدد القوارب التي أكدت مشاركتها قبل موعد إغلاق باب التسجيل بيوم واحد 75 قارباً، وهو رقم جيد وكبير من الممكن أن يزيد في الساعات المتبقية لفترة القيد والتسجيل.