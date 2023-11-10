الامارات | لاعب دبا الفجيرة تافادزوا يحصل على الجنسية الإماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح لاعب دبا الفجيرة «الزيمبابوي الأصل» تافادزوا دهليوابو، أول لاعب من أندية الدرجة الأولى يحصل على الجنسية الإماراتية، وذلك بعد تميزه في ملاعب «الهواة» بشكل لافت مع فريق «النواخذة»، إذ تم قيده في كشوف اتحاد كرة القدم لاعباً مواطناً.

ويعتبر تافادزوا (23 عاماً) أحد أبرز اللاعبين الذين يجيدون اللعب في أكثر من مركز في خط الوسط، خصوصاً في صناعة اللعب منذ خمس سنوات، حيث خاض 689 دقيقة، ونجح في أن يلعب أساسياً معظم المباريات التي خاضها مع «النواخذة» في دوري أدنوك للمحترفين ثم دوري الدرجة الأولى هذا الموسم.

وخاض تافادزوا دهليوابو مباراته مع دبا أمام «غلف إف سي» لاعباً مواطناً، وتعتبر المشاركة الثامنة له في الموسم الحالي، وقد سجل هدفين، وتلقى بطاقة صفراء واحدة.

وينضم تافادزوا إلى قائمة من اللاعبين المقيمين في الدولة الذين استفادوا من إمكاناتهم الفنية للحصول على الجنسية الإماراتية تمهيداً للاستفادة من خدماتهم في المنتخبات الوطنية مستقبلاً.