الامارات | إبراهيم البخيت يحرز ميدالية فضية في بطولة آسيا للكاراتيه بكازاخستان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه، إبراهيم البخيت، ميدالية فضية في منافسات «الكوميتيه» فردي لوزن تحت 60 كيلوغراماً، في اليوم الختامي من منافسات البطولة الآسيوية الـ21 للناشئين والشباب، التي أسدل الستار عليها أمس في مدينة آلماتي بكازاخستان. ورفع المنتخب بفضية البخيت رصيده في البطولة التي استهلت في السادس من الشهر الجاري، إلى أربع ميداليات ملونة (فضيتان وبرونزيتان)، بعد أن شهد اليوم الافتتاحي تتويج كل من شيخة اليافعي بفضية منافسات فردي «الكاتا» للناشئات، وتحقيق ملك عبدالله برونزية ضمن وزن تحت 47 كلغ، وصالح البلوشي برونزية في وزن تحت 70 كلغ، وذلك ضمن فئة «الكوميتيه».

وهنأ رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر الرزوقي، بعثة الإمارات، بالإنجازات التي تحققت في بطولة آسيا بكازاخستان. وقال في تصريحات صحافية: «نجح إبراهيم البخيت في تقديم أداء مميز طوال المباريات، ليمنح الإمارات والعرب الميدالية الفضية، في إنجازٍ جديد لكاراتيه الإمارات».