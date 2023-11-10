الامارات | «ثلاثيات» النصر تذيق شباب الأهلي الخسارة الأولى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسهمت نسبة النجاح المرتفعة للاعبي النصر عن الرميات الثلاثية البالغة 60%، وتسجيل ثماني رميات من أصل 14 محاولة، في منح «العميد» القدرة على إلحاق الهزيمة الأولى بمنافسه شباب الأهلي الموسم الحالي، أول من أمس، ضمن الجولة قبل الختامية لذهاب الدور التمهيدي من دوري كرة السلة، وحسمها النصر بفارق ست نقاط (82-76)، في جولة سجلت أيضاً فوز الشارقة على ضيفه الوحدة (106-65)، فيما تغلب الوصل على ضيفه الظفرة (111-67).

وأسهم الثنائي المحترف في فريق النصر، الأميركي مارفيل هاريس، والجزائري محمد حراث، بتسجيلهما 34 و31 نقطة على التوالي، منها خمس رميات ثلاثة لهاريس، ورميتان ناجحتان لحراث، بجانب رمية ثلاثة للموهبة الشابة عبدالله حسن، في منح النصر التفوق المطلوب في المباراة، بتسجيل 24 من إجمالي 82 نقطة، مقارنة باكتفاء شباب الأهلي بتسجيل خمس رميات ثلاثية ناجحة.

كما نجح مدرب النصر، المصري حسام الوكيل، في وضع حدٍ لخطورة شباب الأهلي، الذي لطالما تألق لاعبوه على صعيد الرميات الثلاثية، من خلال اعتماد الوكيل على أسلوب دفاع فرض رقابة لصيقة، خصوصاً على المترف الأميركي لشباب الأهلي نيكولاس مينثراث، الذي اكتفى على مدار المباراة بتسجيل ثماني نقاط، جاءت جميعها من الرميات الثنائية.

وبات النصر بحافظه على سجله الخالي من الهزائم، وتعزيز رصيده إلى النقطة العاشرة، على بعد خطوة من انتزاع صدارة مرحلة ذهاب الدور التمهيدي، شريطة فوزه على منافسه الظفرة في الجولة السابعة والختامية من هذا الدور التي ستقام الأحد المقبل.