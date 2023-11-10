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الامارات | 3 مباريات في افتتاح دوري «أقوياء اليد»

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جوني جبور – دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات في افتتاح دوري «أقوياء اليد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق في الخامسة من عصر اليوم الجولة الافتتاحية من الدور التمهيدي في دوري «أقوياء اليد»، حين يحل دبا الحصن ضيفاً على شباب الأهلي، على أن تتبع في السابعة مساءً بلقاء العين ومضيفه الوصل، ومليحة والنصر على صالة الأخير.

ويغيب الشارقة «حامل اللقب» عن الجولات الثلاث الأولى للدور التمهيدي للدوري، لمشاركته في بطولة الأندية الآسيوية الأبطال التي تقام في الكويت خلال الفترة من 17 إلى 28 نوفمبر الجاري.

ويمثل «دوري أقوياء اليد» رابعة المسابقات في الموسم الجديد لمرحلة الرجال، بعد مسابقتي كأسي الاتحاد والإمارات، بجانب «السوبر الإماراتي»، التي توج بجميعها فريق نادي الشارقة.

ووضعت لجنة المسابقات في اتحاد اليد نظاماً جديداً لبطولة الدوري العام لهذا الموسم، يشمل 65 مباراة، منها 55 مباراة في الدور التمهيدي المقام بنظام الدوري من مرحلتين، ذهاباً وإياباً، تسفر نتائجه عن تحديد ترتيب المراكز من الأول إلى الثامن التي ستخوض الدور الثاني، بحيث تتأهل الفرق التي أنهت التمهيدي بالمراكز من الأول إلى الرابع إلى خوض منافسات الدور نصف النهائي المقام بدوره من مواجهتين، ذهاباً وإياباً، تحددان هوية طرفي المباراة النهائية التي تقام 27 أبريل 2024، فيما تخوض بقية الأندية التي أنهت التمهيدي بالمراكز من الخامس إلى الثامن، الدور الثاني المقتصر على دور واحد، يتحدد من خلاله الترتيب النهائي لهذه المراكز.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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