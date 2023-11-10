ربيع ياسين ينتقد قرار فيتوريا بضم ثنائي الزمالك للمنتخب ويوضح السبب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ربيع ياسين نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه لا يجوز ضم أحمد فتوح ومحمد صبحي لصفوف منتخب مصر، وتقوية اللاعبين على حساب نادي الزمالك، خصوصًا أن النادي هو من ينفق على اللاعبين وهو السبب في نجومية اللاعبين، وفي النهاية يتم التمرد على النادي، وهناك لاعبين كثيرين قادرين على التواجد بدلا منهم في المنتخب.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "سبق واتخذت قرارات عقابية في منتخب مصر للشباب منها معاقبة عمرو وردة وكهربا وغيرهم، لذلك لا أوافق على ضم فيتوريا لكل من أحمد فتوح ومحمد صبحي لصفوف منتخب بعد عرضهما للبيع".

وأضاف: "أي لاعب يخرج عن النص ويتم معاقبته من جانب ناديه يجب استبعاده من المنتخب، هناك لاعب يتمارض على ناديه، فكيف يتم مكافأته وضمه لصفوف المنتخب، والزمالك له فضل على لاعبيه وهو وراء نجومية اللاعبين، لكن روي فيتوريا واضح أنه لا يريد أن يرهق نفسه أو يتعب من أجل صناعة لاعبين في مراكز معينة داخل المنتخب المصري".

وواصل: "اللاعب يتواجد لفترة بسيطة في منتخب مصر، والأمور مختلفة بين النادي والمنتخبات، وأزمات الأندية كثيرة في ظل ضغط المباريات والبطولات، والاختبار الحقيقي لأي لاعب من خلال تواجده مع ناديه، قد يكون اللاعب مهم فنيا ولكن قد يتعرض لإصابة فأين بديله؟!، عكس ما فعله كارلوس كيروش الذي صنع لاعبين لتدعيم منتخب مصر وأوجد البدلاء، يجب على فيتوريا التفكير لسنوات قادمة، والنزول بمعدل الأعمار، حتى نذكره عندما يرحل بصناعة منتخب وجيل جديد للكرة المصرية".

وأكمل: "منتخب مصر قادر على الوصول لكأس العالم ومن حسن حظ فيتوريا تغيير نظام التصفيات وزيادة عدد المنتخبات إلى 9 التي تتأهل لكأس العالم، لكن نريد رؤية نتائج جيدة وشخصية منتخب قوي، وأن نظهر بشكل قوي في أمم إفريقيا وفي المباريات المقبلة، وأنا مختلف معه في مسألة ضم فتوح وصبحي بكل تأكيد".