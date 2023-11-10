ضياء السيد: مهاجم إنبي يستحق الفرصة مع المنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - يرى ضياء السيد ، المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطني ، أن أحمد أمين أوفا مهاجم نادي إنبي يستحق الحصول على فرصة مع المنتخب الوطني.

وقال ضياء السيد عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن أحمد أمين "أوفا" مهاجم إنبي يستحق الفرصة في المنتخب الوطني لأنه لاعب مميز في ضربات الرأس ويملك مقومات بدنية.

كما تمنى عودة أحمد حجازي إلى مستواه الفني والبدني قبل كأس الأمم الأفريقية التي تقام في كوت ديفوار بداية العام المقبل.

وأكد السيد أن حجازي قائد وعنصر مهم وسيحل أزمة كبرى للمنتخب قبل البطولة القارية.

وأوضح أنه قلق من ظهور حجازي في تدريبات اتحاد جدة مبكراً ويتمنى ألا يتعجل في المشاركة لحين اكتمال جاهزيته البدنية.

تقام مباراة منتخب مصر وجيبوتي في السادسة مساء يوم ١٦ نوفمبر باستاد القاهرة، بينما تقام مباراة سيراليون يوم ١٩ بليبريا في الرابعة عصرًا.