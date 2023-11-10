قائمة فريق إيسترن كومباني لمواجهة بورتو بالقسم الثاني

ياسر رشاد - القاهرة - اختار خالد إينو المدير الفني لنادي إيسترن كومباني 21 لاعبا للدخول في معسكر مغلق صباح اليوم الخميس، إستعدادا لمواجهة المصرية بورتو السويس المقرر لها غدا الجمعة في الثانية والنصف عصرا بستاد النصر الرياضي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة في مسابقة دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة.

وجاءت القائمة على النحو التالي :



حراسة المرمى :

سعيد فتحي

أحمد بوسكا

الدفاع:

علي العربي - أحمد عصام - عمرو زعفان - مصطفى إبراهيم - محمد جمعة - إيهاب يوسف - عبد الفتاح أحمد- عبد العظيم شريف.



خط الوسط:

أحمد أبو بكر (موكشا) - أحمد طارق - أحمد الأعصر - أسامة إبراهيم (كاچو) - زياد بشندي - محمد عبدالله.



الهجوم:

إسماعيل أشرف - محمد حسن - عبدالخالق عبد الرحمن - محمد عادل القرش - محمد أنور (الليمبي)- مصطفى بهاء.