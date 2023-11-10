مانشستر يونايتد يواجه شبح الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - واصل مانشستر يونايتد عروضه السلبية في الموسم الحالي، وذلك بعد خسارته أمام كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 4/3، في رابع جولات دوري أبطال أوروبا.

سقوط مانشستر يونايتد الأخير جعله يقبع في قاع مجموعته في دوري أبطال أوروبا ومعه 3 نقاط فقط، بينما ينفرد بايرن ميونخ في الصدارة بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقاط.

ويواجه مانشستر يونايتد شبه الخروج المبكر من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا حيث يتبقى له مواجهتين إحداهما أمام العملاق البافاري الطامح في العلامة الكاملة لذا فإنها ستكون صعبة على كتيبة الشياطين الحمر.

مانشستر يونايتد لم يسجل سوى انتصار وحيد أمام كوبنهاجن في ذهاب الجولة الثالثة على في انجلترا بهدف وحيد، بينما تلقى 3 هزائم إحدهما من الخصم الدنماركي في الجولة الماضية، ويتبقى له مباراتين أمام جلطة سراي التركي وبايرن ميونخ الألماني في الجولتين الخامسة والسادسة.

في حالة تعثر مانشستر يونايتد في إحدى مباراتيه ستكون فرص تأهله للأدوار الإقصائية ضيئلة للغاية في ظل التنافس بين كوبنهاجن وجلطة سراي لحجز البطاقة الثانية مع بايرن ميونخ الذي حسم تأهله للدور التالي بأربعة انتصارات متتالية في المجموعات.