فيتوريا يبحث تجهيز فتوح وصبحي قبل أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث روي فيتوريا المدرب البرتغالي لمنتخب مصر، تجهيز ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي، قبل كأس أمم أفريقيا المقبلة.

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن فيتوريا حريص على تواجد محمد صبحي وأحمد فتوح، خلال المرحلة المقبلة، وتحديدًا في بطولة أمم إفريقيا، حتى حال غيابهما عن المشاركة مع الزمالك حتى شهر يناير المقبل بعد عرضهما للبيع نهائيًا في يناير.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "من الوارد أن يتغير قرار إدارة الزمالك بشأن عرض اللاعبين للبيع، والمتحدث الرسمي للنادي ألمح إلى إمكانية التراجع عن القرار، والباب لازال مفتوحًا أمام التراجع عن العقوبات".

وأضاف: "الزمالك سيعلن نتيجة التحقيق يوم الاثنين المقبل، وعلى حسب قرار فيتوريا فأنه سيكون حريص على تجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا في حالة عدم اعتماد الزمالك عليهما، فهل سيكون هناك صدام بين المدرب البرتغالي والزمالك، ستظهر خلال المرحلة المقبلة".