فانتازي.. أفضل 11 لاعبا للجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

رشح خبراء فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة الثانية عشر يمكنهم التألق وتحقيق الكثير من النقاط، بقيادة "الكابتن" إيرلينج هالاند ونائبه سون هيونج مين في تشكيل 3-5-2.

ديفيد رايا (آرسنال) 4.8 مليون جنيه إسترليني

يستضيف حارس مرمى أرسنال نظيره بيرنلي بعد ثلاث شباك نظيفة متتالية على أرضه في جميع المسابقات، ويتفوق متوسط رايا البالغ 4.6 نقطة في المباراة الواحدة على متوسطه البالغ 4.4 نقطة في الموسم الماضي، عندما كان حارس المرمى الأكثر تحقيقا للنقاط في فانتازي برصيد 166 نقطة.

كيران تريبير (نيوكاسل) 7 مليون جنيه إسترليني

ترفع الركلات الثابتة التي ينفذها تريبير من إمكاناته كمنافس على شارة القيادة في الأسبوع الثاني عشر، وعلى الجانب الآخر استقبل نادي بورنموث 61 تسديدة من مثل هذه المواقف، أكثر من أي فريق آخر.

يواكيم أندرسن (كريستال بالاس) 5.1 مليون جنيه إسترليني

من المتوقع لقلب دفاع كريستال بالاس أن يواصل تألقه ويحقق الكثير من النقاط على أرضه أمام إيفرتون، ويحتل أندرسن المركز الثاني في ترتيب المدافعين برصيد 59 نقطة، حيث سجل هدفين وتمريرة حاسمة مع خمس شباك نظيفة وتسع نقاط إضافية.

كونستانتينوس تسيميكاس (ليفربول) 4.6 مليون جنيه إسترليني

من المتوقع أن يبدأ الظهير الأيسر لليفربول كأساسي ضد برينتفورد، حيث خرج تسيميكاس بشباك نظيفة في كل مشاركاته الأساسية على أرضه، ويتميز أيضًا بتنفيذ بعض الركلات الثابتة في ظل غياب أندرو روبرتسون (6.4 مليون جنيه إسترليني) بسبب الإصابة.

محمد صلاح (ليفربول) 12.9 مليون جنيه إسترليني

لم يغيب الجناح المصري عن المشاركة بالأهداف على أرضه منذ بداية الموسم، مما يجعله أحد أفضل خيارات الكابتن في الأسبوع الثاني عشر، حيث بلغ متوسطه 9.4 نقطة خلال مبارياته الخمس على أرضه وبلغ إجمالي نقاطه 47 نقطة، وهو أعلى مستوى بين جميع اللاعبين في فانتازي.

سون هيونج مين (توتنهام) 9.6 مليون جنيه إسترليني

سجل اللاعب الكوري الجنوبي هدف أو أكثر في آخر أربع مباريات خارج أرضه منذ أن انتقل إلى خط الهجوم، سون هو اللاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف هذا الموسم خلال تلك الفترة على أرضه، حيث سجل ستة أهداف ليحصل على 52 نقطة قبل زيارته إلى ولفرهامبتون.

جابرييل مارتينيلي (أرسنال) 7.7 مليون جنيه إسترليني

الشكوك حول لياقة بوكايو ساكا (8.6 مليون جنيه إسترليني) تمنح البرازيلي إمكانية مواصلة البدء كأساسي، بعد أن صنع هدف ساكا ضد إشبيلية في دوري أبطال هذا الأسبوع، وسجل مارتينيلي مرة واحدة فقط في آخر أربع مباريات على أرضه في جميع المسابقات.

موسى ديابي (أستون فيلا) 6.8 مليون جنيه إسترليني

يتمتع لاعب أستون فيلا الفرنسي بأداء قوي على أرضه خلال زيارة فولهام، ديابي لديه هدف واحد وأربع تمريرات حاسمة في آخر أربع مباريات له في ملعب فيلا بارك، بما في ذلك 13 نقطة ضد لوتون تاون في آخر مباراة له على أرضه.

أنتوني جوردون (نيوكاسل) 5.7 مليون جنيه إسترليني

سجل اللاعب الإنجليزي هدفا أمام أرسنال الأسبوع الماضي في غضون خمس دقائق من تقدمه كمهاجم صريح، وككان جوردون واحدًا من أكثر اللاعبين موثوقية في أول 11 أسبوعًا من الدوري.

إيرلينج هالاند (مان سيتي) 14 مليون جنيه إسترليني

عاد مهاجم مانشستر سيتي إلى أفضل حالاته قبل مواجهة تشيلسي، حيث سجل ثلاث أهداف خلال آخر ثلاث مباريات له في الدوري، وفرص هالاند الـ15 الخطيرة هي أكثر من ضعف إجمالي فرص أي لاعب آخر في فانتازي.

إيفان فيرجسون (برايتون) 6 مليون جنيه إسترليني

يستضيف مهاجم برايتون فريق شيفيلد يونايتد الذي استقبل هدفين أو أكثر في جميع مبارياته الخمس خارج أرضه هذا الموسم، فيرجسون هو ثاني أكثر اللاعبين تحقيقا للنقاط في الفريق برصيد 41 نقطة، خلف كاورو ميتوما (6.5 مليون جنيه إسترليني) برصيد 52 نقطة.