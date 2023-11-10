ليفربول يسقط أمام تولوز في مباراة مثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت المباراة التي أقيمت اليوم بين ليفربول وتولوز الفرنسي ، ضمن مباريات الأسبوع الرابع من دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

وفاز فريق تولوز على الريدز بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة وقوية.

سجل هدف تولوز الأول، آرون دونوم في الدقيقة 36 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف تولوز الثاني، تهيجس دالينجا في الدقيقة 58 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف ليفربول الأول، كريستيان كاسيريس "هدف ذاتي" في الدقيقة 73 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف تولوز الثالث، فرانك ماجري في الدقيقة 76 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف ليفربول الثاني، ديوجو جوتا في الدقيقة 89 من زمن شوط المباراة الثاني.

وبتلك النتيجة، رفع تولوز رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثامن، بينما احتل الريدز صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط.