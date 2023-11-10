بعد الخسارة من برشلونة.. موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

خسر فريق النادي الأهلي لكرة اليد أمام نادي برشلونة بنتيجة 26/37، في الدور الثاني من دور المجموعات ببطولة كأس كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2023 في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة بين يومي 7 و12 نوفمبر الحالي.

بهذه الخسارة فشل الأهلي في المنافسة على المراكز الأولى، ليتأهل برشلونة إلى دور نصف النهائي بينما سوف يلعب النادي الأهلي على المراكز من الخامس إلى الثامن.

حقق الأهلي نقطتين فقط بعد الفوز على النور السعودي، وسيخوض مباريات الملحق لتحديد المراكز بين الخامس والثامن.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الكويت الكويتي

ويواجهة فريق الأهلي لكرة اليد، فريق الكويت الكويتي، السبت القادم في تمام الساعة 12.5 ظهرًا بتوقيت مصر، 1.30 ظهرًا بتوقيت السعودية.

وإذا استطاع الأهلي الفوز سوف يلعب مع الفائز من لقاء الخليج السعودي والنجمة البحريني على المركزين الخامس والسادس.

وفي حال خسارة المارد الأهلاوي سوف يلتقي مع الخاسر من مباراة الخليج والنجمة على المركزين السابع والثامن.

يذكر أن الأهلي تأهل للمشاركة في البطولة بعدما حقق لقب كأس السوبر الإفريقي بالفوز على الزمالك، بينما يشارك برشلونة في البطولة ببطاقة دعوة.

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