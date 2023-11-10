عدلي القيعي: العامري فاروق في اختبار حقيقي للصبر أتمنى له الشفاء العاجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

حرص عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، على مؤازرة ودعم العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، ووفاة والدة زوجة العامري فاروق، نائب رئيس الأهلي.

وقال "القيعي"، في برنامج "ملك وكتابة"، المذاع على قناة "الأهلي"، مساء الخميس، إن العامري فاروق في اختبار حقيقي للصبر ونعزي زوجته في وفاة والدتها ربنا يلهمهم جميعا الصبر والسلوان، وبالشفاء العاجل السريع لأنه واحد من اعز الناس إلينا في الوسط الرياضي.

وأضاف، قائلًا: "نكرر دعواتنا بالشفاء للعامري فاروق، ولكل ضحايا الحرب الطاغية على قطاع غزة والنصر للقضية الفلسطينية، لأن التهجير بداية قتل القضية وهذا الصمود يؤكد الى رفض التهجير وعلى المجتمع الدولي إيجاد الحل".

وكشف محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن وفاة والدة زوجة العامري فاروق، نائب رئيس الأهلي.

وكتب سراج الدين عبر حسابه على فيس بوك، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقلت إلى رحمة الله والدة الدكتورة مي مسعود، حرم الوزير العامري فاروق، دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة والصبر والثبات للأسرة في هذه الأيام والمحنة الكبيرة".

وقال الإعلامي أحمد شوبير، إن العامرى فاروق، أجرى 4 عمليات جراحية صعبة للغاية في المخ عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة منذ أيام.

وتابع "شوبير": "العامرى فاروق أجرى 4 عمليات جراحية عبارة عن شفط للنزيف من المخ وتركيب قسطرة مخية، وقياس درجة الوعى بعدما وصلت إلى 3 من 15".