عدلي القيعي: الأهلي لم يشتري القندوسي عندًا في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

عقب عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الاهلي، على الانتقادات الواسعة التي وجهت إلى مجلس إدارة الأهلي، بعد إعارة الجزائري أحمد القندوسي إلى فريق سيراميكا كليوباترا، ويساهم معاهم في تسجيل 6 أهداف.

وقال "القيعي"، في برنامج "ملك وكتابة"، المذاع على قناة "الأهلي"، مساء الخميس، إن الأهلي وافق على إعارة القندوسي من أجل الحصول على فرصة لأنه لاعب جيد، وأثبت للجميع هذا الموسم مصدر قوته، لافتًا إلى أن القندوسي خرج معارًا وسيعود للأهلي مرة اخرى، نهاية الموسم.

وأضاف أن الأهلي لم يشتري القندوسي عندًا في الزمالك، ومارسيل كولر مقتنع باللاعب ورفض رحيله، لكن رحيله معارًا كان من أجل الحصول على فرصة واستعادته تألقه، من أجل إعادته نهاية الموسم مؤهل بدنيًا للمشاركة مع الأهلي.

وأكمل: "أنا عايز اشوف كل لاعيبة الاهلي المعارين بهذا الشكل عشان لما يعود إلى الأهلي يكون أفضل، ومش عايزين كل شوية نقول ليه دا ملعبش وليه دا مشي من الأهلي".

وعن مباراة الأهلي والجونة في الأسبوع الرابع من مؤجلات الدوري الممتاز، أكد القيعي، أن المباراة ليست سهلة، ويجب تحقيق الفوز والانتصار وترجمة الفرص إلى أهداف.

وأشار إلى فوز الأهلي على الجونة سيجعل الفريق في صدارة الدوري الممتاز بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر الحالي، قبل فترة التوقف الدولي، متابعًا: "فوز الأهلي مكسب بكرة محوري ومفصلي".

وحقق الأهلي الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من مؤجلات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نيل".