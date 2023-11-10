"ليفربول ضد تولوز".. نتائج مباريات اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

انتهت مباريات اليوم الخميس، حيث أقيمت 16 مواجهة في الدوري الأوروبي وشهدت الكثير من المباريات القوية والمليئة بالأهداف.

وإليكم نتائج مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس 9 نوفمبر:

ليفربول ضد تولوز - (2-3)

برايتون ضد أياكس - (2-0)

روما ضد سلافيا براج - (0-2)

ستاد رين ضد باناثينيكوس - (3-1)

فياريال ضد مكابي - (2-1)

بايرن ليفركوزن ضد كارباغ - (1-0)

شيريف ضد سيرفيت - (2-1)

لاسك ضد أونيون - (3-0)

وست هام ضد أولمبياكوس - (1-0)

فرايبورج ضد توبولا - (5-0)

مارسيليا ضد أثينا - (2-0)

مولده ضد هاكين - (3-1)

أتالانتا ضد شتورم - (1-0)

سبورتنج لشبونة ضد راكوف - (2-1)

ريال بيتيس ضد ليماسول - (4-1)

رينجرز ضد سبارتا براج - (2-1)