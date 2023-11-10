"ليفربول ضد تولوز".. نتائج مباريات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش
انتهت مباريات اليوم الخميس، حيث أقيمت 16 مواجهة في الدوري الأوروبي وشهدت الكثير من المباريات القوية والمليئة بالأهداف.
وإليكم نتائج مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس 9 نوفمبر:
ليفربول ضد تولوز - (2-3)
برايتون ضد أياكس - (2-0)
روما ضد سلافيا براج - (0-2)
ستاد رين ضد باناثينيكوس - (3-1)
فياريال ضد مكابي - (2-1)
بايرن ليفركوزن ضد كارباغ - (1-0)
شيريف ضد سيرفيت - (2-1)
لاسك ضد أونيون - (3-0)
وست هام ضد أولمبياكوس - (1-0)
فرايبورج ضد توبولا - (5-0)
مارسيليا ضد أثينا - (2-0)
مولده ضد هاكين - (3-1)
أتالانتا ضد شتورم - (1-0)
سبورتنج لشبونة ضد راكوف - (2-1)
ريال بيتيس ضد ليماسول - (4-1)
رينجرز ضد سبارتا براج - (2-1)