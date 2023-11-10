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"الهلال ضد التعاون".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات القوية، حيث تقام مواجهات في الدوري السعودي والإسباني، بالإضافة إلى الدوري الألماني والإيطالي.

وإليكم مواعيد مباريات اليوم 10 نوفمبر والقنوات الناقلة:

الدوري السعودي
الهلال ضد التعاون - 5 مساء - ssc
اتحاد جدة ضد أبها - 8 مساء -ssc


أتلتيك بلباو ضد سيلتا فيجو - 10 مساء - beIN SPORTS 3

الدوري الألماني
بوروسيا مونشنجلادباخ ضد فولفسبورج - 9.30 مساء - beIN SPORTS 5


ساسولو ضد ساليرنتانيا - 7.30 مساء - ssc
جنوى ضد فيرونا - 9.45 مساء -ssc

الدوري الفرنسي
مونبلييه ضد نيس - 10 مساء - beIN SPORTS 4

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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