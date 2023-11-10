"الهلال ضد التعاون".. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش
تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات القوية، حيث تقام مواجهات في الدوري السعودي والإسباني، بالإضافة إلى الدوري الألماني والإيطالي.
وإليكم مواعيد مباريات اليوم 10 نوفمبر والقنوات الناقلة:
الدوري السعودي
الهلال ضد التعاون - 5 مساء - ssc
اتحاد جدة ضد أبها - 8 مساء -ssc
الدوري الإسباني
أتلتيك بلباو ضد سيلتا فيجو - 10 مساء - beIN SPORTS 3
الدوري الألماني
بوروسيا مونشنجلادباخ ضد فولفسبورج - 9.30 مساء - beIN SPORTS 5
الدوري الإيطالي
ساسولو ضد ساليرنتانيا - 7.30 مساء - ssc
جنوى ضد فيرونا - 9.45 مساء -ssc
الدوري الفرنسي
مونبلييه ضد نيس - 10 مساء - beIN SPORTS 4