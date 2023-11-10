شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سالم: قناة الزمالك المنبر الرسمى لأى قرار يخص مجلس إدارة النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمى لمجلس إدارة نادى الزمالك، أن النادى كان يحتاج خلال الفترة الماضية منبرا رسميا يخرج منه القرارات، وهو ما نفعله فى الوقت الحالى عبر قناة الزمالك.

وقال سالم فى تصريحاته لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامى أحمد علي عبر قناة نادى الزمالك: "هناك العديد من الشائعات على السوشيال ميديا تخص نادى الزمالك، وهو الأمر الذى نعانى منه خلال ألفترة الماضية ولكن فى الوقت الحالى الجماهير تنتظر كل شيء يخص النادى عبر قناة الزمالك".

وأضاف: "كانت هناك شائعة بتوقيع غرامة مالية على اللاعبين الثلاثة أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى قبل اجتماع المجلس، وهو الأمر الذى جعلنى أخرج وأرد على تلك الشائعة".