شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: اتحاد الكرة لا يتدخل مطلقا فى اختيارات فيتوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر يفكر بشكل جيد، ويستمع جيدًا لأعضاء الجهاز المعاون ويتخذ قراراته بعد دراسة جيدة، وهو يفكر جيدًا قبل اتخاذ أي قرار، مشيرًا إلى أن المدرب البرتغالي هو صاحب الرأي الأول والأخير، واتحاد الكرة لا يتدخل مطلقا في عمله.

وقال حسين في تصريحات تليفزيونية: "فيتوريا شخص متزن ومستمع جيد وقراراته سليمة، وهو يعمل جيدًا للمستقبل وعقده مستمر لسنوات، وأعضاء اتحاد الكرة لا يعرفون أي شىء عن قراراته واختياراته، ولم يتدخل معه أحد في اختياره لـ فتوح ومحمد صبحي ثنائي فريق الزمالك".

وأضاف: "كنت موجود مع حازم إمام في الإمارات، ولا أحد يتدخل مطلقا في اختيارات فيتوريا، وأي شىء يطلبه المدرب يكون من خلال المشرف على منتخب مصر، وحازم إمام يتعامل جيدًا في الملف ويتعامل بشكل مميز مع المدير الفني".

وأكمل: "هناك أندية تتخذ مواقف مع لاعبين، ومن ثم قد يعود اللاعب ويعتذر ويتم إنهاء أزمته، روي فيتوريا يبحث عن مصلحة منتخب مصر بغض النظر عن أزمات أي لاعب مع ناديه، والمدرب يقوم بتحضير عمله جيدًا، ومنذ رحلة الإمارات فهو لديه قوام أساسي من أجل تصفيات كأس العالم وأمم أفريقيا".

وزاد: "ليس من حق اتحاد الكرة التدخل في عمل مجالس إدارات الأندية، ومن حق كل نادٍ مناقشة أموره بعيدًا عن الاتحاد، والعلاقة جيدة مع كل الأندية، وأي خطاب من الزمالك سيتم الرد عليه حال وصوله رسميا". وواصل: "منذ أول يوم جاء فيتوريا إلى مصر، هو المسؤول الاول والأخير عن منتخب مصر".

وأشار إلى أن التعامل مع الأندية يكون بشكل رسمي، وتم اتخاذ قرار باستبعاد الزمالك من بطولة كأس سوبر الأبطال في الإمارات، وحال مخاطبة اتحاد كرة القدم فيتم مناقشته داخل مجلس الإدارة ويتم الرد عليه، ولا يوجد اي جديد في هذا الملف حاليا.