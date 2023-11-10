شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد والتر ماتزاري المرشح لتدريب الزمالك: المدرب تابع لقاء الفريق أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أنتونيو فينكو، المتحدث الإعلامي لـ"والتر ماتزاري" المدير الفني الإيطالي المرشح لتدريب الزمالك خلفاً للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الذي تمت إقالته من نصبه عقب خسارة الأبيض أمام زد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز 2023 – 2024 "دوري نايل"، حقيقة اقتراب المدرب من القلعة البيضاء.

وقال أنتونيو فينكو في تصريحات تليفزيونية: "والتر ماتزاري تابع مباراة الزمالك أمام بيراميدز بالأمس في نصف نهائي كأس مصر، وأثنى على أداء الأبيض والعديد من لاعبيه مثل محمود عبد الرازق شيكابالا، وأحمد سيد زيزو، وهما من أفضل اللاعبين في أفريقيا".

وتابع: "نعلم برغبة مسئولى الزمالك في التعاقد مع الإيطالي والتر ماتزاري لتدريب الفريق، لكن حتى الآن المفاوضات ليست رسمية، والمدرب يرغب في خوض تجربة جديدة في قارة مختلفة، ونتمنى أن تتم المفاوضات في الأيام القادمة".