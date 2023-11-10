شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يختبر باسم على لتحديد حجم إصابته قبل خوض التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع باسم على لاعب فريق مودرن فيوتشر لاختبار طبى يوم الأحد المقبل تحت إشراف طبيب الفريق، للوقوف على إصابة اللاعب التي لحقت به في المباراة الأخيرة أمام إنبى، والتي على إثرها غادر ملعب اللقاء.

وخسر فريق مودرن فيوتشر أمام نظيره إنبى بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" سجله التونسى رفيق كابو مهاجم الفريق البترولى.

ومن المقرر أن يلاقى فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي في أفتتاح مباريات المجموعة الأولى من عمر بطولة الكونفدرالية الافريقية ويقام اللقاء يوم 26 من الشهر الجارى على ستاد القاهرة الدولى في تمام الساعة السادسة مساء، حيث يقع الفريق في المجموعة الأولى التي تضم أندية كل من الهلال الليبي، وسوبر سبورت الجنوب أفريقي، مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري.