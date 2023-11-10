شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر تحويل ممدوح عيد رئيس بيراميدز للجنة الانضباط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، تحويل ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز للجنة الانضباط بسبب اتهاماته للتحكيم عقب مباراة الزمالك، والتي خسرها الفريق السماوي، وأضاع فرصة التأهل لنهائي كأس مصر.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "فى كرة القدم هناك انفعالات كثيرة، وهناك عقوبات أيضًا، واتحاد الكرة قرر تحويل عيد إلى لجنة الانضباط بعد تصريحاته عن التحكيم، ولا أحد يتدخل في عمل اللجنة وهي صاحبة الحق في إصدار العقوبات ضده".

وأضاف: "من واجبنا حماية حكام الكرة المصرية، وأن نجلب لهم حقوقهم كاملة، خصوصا في وجود فيتور بيريرا المسئول عن الحكام، ونعلم أن هناك سلبيات في وجود التصنيف الجديد لكن هناك تجربة جديدة لها أيضا إيجابيات، وهناك حكام شباب تم تصعيدهم سيكونون مستقبل التحكيم المصري".

وأتم: "مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر ستكون يوم 13 مارس 2024، وهو الموعد الأنسب للفريقين، واتحاد الكرة المسئول بالطبع عن تنظيم المباراة، والكلام لا يزال باكرًا حول الحضور الجماهيري، ونتمنى امتلاء المدرجات خصوصا في ظل العلاقة الجيدة بين الناديين حاليا، وهو ما يشجع الجهات المعنية بزيادة الأعداد الجماهيرية".