شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سالم يكشف مهمة فريق "الكشافة" ويؤكد: الزمالك لن ينخدع من الوكلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريق الكشافة الذى تم إنشاؤه من خلال أحمد سليمان ستكون مهمته كل الأمور الفنية التى تخص كرة القدم داخل القلعة البيضاء.

وقال سالم فى تصريحات له لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي عبر قناة نادي الزمالك: "فريق الكشافة سيكون مختصا بالناشئين والمديرين الفنيين وأيضا اختيار اللاعبين، وهذا الأمر سيوفر معلومات فى كل شيء ولن نتخدع مرة أخرى فى الصفقات عن طريق وكلاء اللاعبين".

وأضاف: "الزمالك تعرض للخداع خلال السنوات الماضية بسبب وكلاء اللاعبين واختيار الصفقات، وهو الأمر الذى لن يتكرر مرة أخرى بعد إنشاء فريق الكشافة الذى سيتكون من 8 أشخاص".